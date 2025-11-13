Haberler

Kovalamacada Şüpheli Kırık Fayansa Takılıp Düşerek Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından kovalanan bir şüpheli, kaçarken dengesini kaybedip kırık fayansa takılarak düştü. Olay yerinde tanıkların ifadesine göre, kaçış sırasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde yaşanan kovalamacada kaçan şüpheliyi kırık fayans durdurdu. Şüpheli, kaçarken dengesini kaybedip düşmesi neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliye "dur" ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen şüpheli, Katlı Pazar alanına girerek kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamacada şüpheli yol üzerindeki kırık fayansa takılıp düştü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerine yetişerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlara tanık olan Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Şüpheli gelirken ayağı takıldı. Sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı, sonra ortalık karıştı" dedi. - SAKARYA

500
