Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler

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Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durumundan şüphelendiği ve takibe aldığı bir otomobil "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Otomobil ile kaçan şüpheliler Volkan G. ile Cihan G., Kurtuluş Mahallesi'nde polis ekiplerinin aracına çarpınca yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Volkan G.'nin çeşitli suçlardan toplam 16 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı, Cihan G'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan G. tutuklanırken Cihan G. serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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