Kovalamaca sonucu durdurulan minibüsten 29 kaçak göçmen çıktı - Haberler

Erzincan'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüsteki 29 kaçak göçmen ile sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Erzincan'da dün gece saat 02.30 sıralarında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir minibüste çok sayıda kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Aracın kontrol edilmesi için Üzümlü ilçesinde uygulama noktası oluşturularak uygulama noktası gerisinden takip edilmeye başlanıldı. Araç uygulama noktasına gelmeden, içerisindeki kaçak göçmenleri indirmeye çalışıldığı esnada polis tarafından defalarca 'dur' ikazında bulunuldu. Polis ekiplerinden kaçan minibüs kovalamaca neticesinde durduruldu.

Araçta şüpheli şahıs C.A. ve 29 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan C.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliklerinin belirlenmesi, idari işlemlerin tesisi için kentteki spor salonuna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanması sonrası Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa