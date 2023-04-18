Kötü kokular gelen eve giren polis bir kişiyi ölü olarak buldu
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Kötü kokular gelen eve giren polis bir kişiyi ölü buldu Adana'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye aracılığıyla içeri giren polis bir kişinin cansız bedenini buldu.
Kötü kokular gelen eve giren polis bir kişiyi ölü buldu
ADANA - Adana'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye aracılığıyla içeri giren polis bir kişinin cansız bedenini buldu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yasin Kolcu'nun yaşadığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri evden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra polisler içeri girdiğinde Kolcu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kolcu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolcu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.