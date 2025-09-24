Haberler

Kosta Rika Hava Sahasını Radar Arızası Nedeniyle Kapatıldı

Kosta Rika, radar sistemindeki elektrik kesintisi nedeniyle tüm hava sahasını kapatma kararı aldı. Uluslararası havalimanlarındaki uçuşlar askıya alınırken, arızanın nedeni henüz belirlenmedi.

Kosta Rika, radar sisteminde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle hava sahasını kapattı.

Kosta Rika'da radar sisteminde elektrik kesintisi meydana geldi. Sivil Havacılık Müdür Yardımcısı Luis Diego Saborio, radar sisteminde arıza nedeniyle ülke hava sahasını kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, uluslararası havalimanlarındaki uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Kosta Rika Ulaştırma Bakanlığı, başkent San Jose dışındaki Juan Santamaria Uluslararası Havaalanı ve Guanacaste eyaletindeki Daniel Oduber Quiros Uluslararası Havaalanı'nın arızadan etkilendiğini açıklayarak, "Ülkenin tüm hava sahası etkilendi" dedi.

Juan Santamaria Uluslararası Havaalanı'nın işletmecisi Empresa Aeris, arıza nedeniyle 8 giden uçuşun ertelendiğini ve 1 gelen uçuşun yönünün değiştirildiğini bildirdi. Ekipler arızayı gidermek için çalışırken, kesintinin nedeni henüz bilinmiyor. - SAN JOSE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
