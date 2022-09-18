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Kosta Rika'da otobüs kazası: 9 ölü, 30 kayıp

3. Sayfa Haberleri

Kosta Rika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu.

Kosta Rika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu.

Kosta Rika'nın Cambronero bölgesindeki Alajuela şehri yakınlarında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu çift katlı bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, en az 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 9'unun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Kaza sonucu 30 yolcunun ise kaybolduğu bildirilirken, Kosta Rika İtfaiyesi, Kızılhaç ve Kamu Gücü ekiplerinden yaklaşık 100 görevlinin katılımıyla arama çalışmalarının hala devam ettiğini belirtildi.

Bir itfaiye yetkilisi, olayın yaşanan toprak kaymasının otobüse çarparak uçuruma sürüklemesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

Ülkede 14 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına ve taşkınlara yol açarken, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez, şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan etti. Chavez ayrıca, ABD'nin New York şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına gidişini ertelediğini duyurdu.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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