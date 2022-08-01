Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı - Haberler

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Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı

Kosova'nın kuzeyinde gerginliğe yol açan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların kurdukları barikatların tamamı kaldırıldı.

Kosova'nın kuzeyinde gerginliğe yol açan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların kurdukları barikatların tamamı kaldırıldı.

Kosova'da ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier'in talebi üzerine 1 ay ertelenmesi ile ülkenin kuzeyinde tansiyon düşerken, Sırpların kararı protesto etmek için kurdukları 9 barikat kaldırıldı. Barikatların kaldırılması gün boyunca sürerken, Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Brnyak sınır kapılarına giden yollar Sırplar tarafından kamyon ve ağır iş makinaları ile trafiğe kapatılmıştı.

KFOR barikatların kaldırılmasını havadan denetledi

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmasını havadan denetledi. KFOR tarafından yapılan açıklamada, "KFOR yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. BM yetkisi çerçevesinde KFOR, Kosova'nın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya hazır ve Kosova'nın güvenliğine güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyor" denildi.

Kosova Sınır Polisi'nin sınır geçiş noktalarında yeniden göreve başladığı ancak sınır kapılarının yolcu ve araç trafiğine henüz açılmadığı aktarıldı. - PRİŞTİNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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