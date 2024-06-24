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KOSKEM, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı

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Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca sahillerde 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarılıyor.

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca sahillerde 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Kurban Bayramı tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci'de 147, Kovanağzı'nda 10, Kumcağızda 87, Miço Kadınlar Plajında 6, Kerpe'de 17, Sarısu'da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı'da 20, Karamürsel'de 11, Ereğli Sahilinde 3, Darıca'da 10, görev bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu'nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Öte yandan KOSKEM kurtarmanın yanı sıra görev bölgelerinde 88 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Kocaeli Kurtarma Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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