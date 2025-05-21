Köşk Devlet Hastanesi'nde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Köşk Devlet Hastanesi'nde, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tatbikat, önceden hazırlanan bir senaryoya uygun şekilde, masa başı çalışmasıyla başladı ve ardından uygulamalı olarak devam etti. Hastane HAP Başkanı Dr. Fatih Göçmen'in yönettiği tatbikatta, "Kırmızı Kod" alarmı verilerek, hastanenin bodrum katında bulunan ayniyat bölümünde yangın çıktığı varsayıldı. Görevli hastane personeli, yangına müdahale ederken, İtfaiye Müdürlüğü ekibi de destek sağlayarak temsili yangını başarıyla kontrol altına aldı. Tatbikatta ayrıca yangın söndürücülerin kullanımı ve tahliye işlemleri de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Fatih Göçmen şunları söyledi: " Köşk İlçe Devlet Hastanesi nde Afet durumunda personelin hareket kabiliyetini artırmak, farkındalık oluşturmak ve personelin hazır durumda olmasını sağlamak amacıyla "Hastane Afet ve Acil Durum" tatbikatı yapılmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz masa başı tatbikatının ardından, daha önceden hazırlanmış senaryoya bağlı kalarak uygulamalı tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Muhtemel afet veya acil durumlarda personelimizin müdahale yeteneğini artırmayı ve bilinçlendirmeyi hedeflediğimiz bu çalışmada, tüm hastane personelimiz büyük bir özveriyle görev yaptı. Destek sağlayan ve katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Köşk Devlet Hastanesi Müdürü Akif Bozoğlu da "Tatbikat, sağlık kurumlarında afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurgularken, koordinasyon ve eşgüdüm becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdı" dedi. - AYDIN