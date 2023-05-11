Köşk-Başçayır yolunda bir tır kazası daha

Köşk ilçesine bağlı Başçayır-Ödemiş yolunda bir akaryakıt tankeri direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direklerine çarparak kaza yaptı.

Köşk ilçesine bağlı Başçayır-Ödemiş yolunda bir akaryakıt tankeri direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direklerine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolu kullanan araç ve sürücüler ölümle burun buruna geldi. Yolun ulaşıma kapatıldığı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Köyü yakınlarında açılan taş ocaklarında görev yapan kamyon ve tırlar bölge sakinlerinin korkulu rüyası olmaya başladı. Önceki gün aşırı sürat nedeniyle Akdere Köprüsü yakınlarında devrilen kamyonun ardından şimdi de Mezeköy'de taş ocağına akaryakıt taşıdığı belirtilen yakıt tankeri yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı. Kaza sonrası facianın eşiğinden dönülürken trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre; Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan akaryakıt tankeri, Mezeköy'den geçerken yol kenarında bulunan koskoca elektrik direğine çarpıp devirdi. Bu sırada yüksek gerilim hatlarını taşıyan direk devrildi, akım olan teller de yola savruldu. Kaza nedeniyle yolu kullanan araçlar adeta ölümle burun burana gelirken, çevre sakinleri yine taş ocağına çalışan kamyon ve tırların aşırı tonaj ve süratli olmasından dert yandı.

Kazadan sonra elektrik akımlarının da kesildiği bölgede, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Bölgede kurtarma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN