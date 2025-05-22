Koşarak Yolun Karşısına Geçen Çocuğa Otomobil Çarptı

Koşarak Yolun Karşısına Geçen Çocuğa Otomobil Çarptı
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Hatay'da koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da koşarak karşıdan karşıya geçen çocuğa otomobil çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - 3.Sayfa
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