Koşarak caddeye çıkan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Bilecik'te park halindeki araçların arasından aniden caddeye fırlayan 7 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fahri Ö. yönetimindeki 11 AA Z923 plakalı otomobil, park halindeki araçların arasından aniden caddeye fırlayan 7 yaşındaki E.G.'ye çarptı. Yere düşerek yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa