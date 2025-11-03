Koruma Altındaki Yaban Keçilerini Avlayan 3 Kişiye 1.88 Milyon TL Ceza

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avlayan 3 kişiye 1 milyon 880 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Seydişehir'e bağlı Madenli Yaylası civarındaki Gidengelmez Dağları bölgesinde yasa dışı av faaliyetinde bulunulduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgede ekiplerin yaptığı arama ve takip çalışmaları sonucunda 3 kişi, vurdukları 2 yaban keçisi ve avda kullanılan av tüfeği ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, avlanan hayvanların koruma altındaki yaban keçileri olduğu tespit edildi. Şahıslara tür koruma kapsamında her bir yaban keçisi için belirlenen 940 bin TL tazminat bedeli doğrultusunda, 2 keçi için toplam 1 milyon 880 bin TL idari para cezası uygulandı. Yapılan yasal işlemler sonrası şahıslar hakkında adli ve idari yaptırım süreçleri başlatılırken, ele geçirilen av tüfeğine de el konuldu. - KONYA