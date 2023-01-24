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Koruma altındaki dağ keçisini avladılar

3. Sayfa Haberleri

Koruma altındaki dağ keçisini avladılar Tunceli'de, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde açıklanan dağ keçisi avcılar tarafından vuruldu.

Koruma altındaki dağ keçisini avladılar

TUNCELİ - Tunceli'de, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde açıklanan dağ keçisi avcılar tarafından vuruldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Karor Deresi bölgesinde doğa fotoğrafı çekmek için gezerken avcılar tarafından vurulan Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçisini gördü. Akyüz durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede dağ keçisi üzerinde kurşun izine rastladı. Bölgede dağ keçisini vuran avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Dünya 3. Sayfa Haberler

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