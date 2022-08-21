Korona olduklarını söyleyip sahte paralarla kuryeleri dolandırmışlar

İzmir'in Torbalı ilçesinde sipariş verdikleri restoranların kuryelerine, korona virüs olduklarını söyleyerek siparişi asansöre koymasını isteyen şüphelilerin, yine asansörle verdikleri paraların sahte oldukları ortaya çıktı. Başka bir hırsızlık olayının da faili oldukları ortaya çıkan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin farklı zaman ve tarihlerde özellikle kuryeler vasıtasıyla adrese sipariş isteyerek karşılığında sahte para verip işletmeleri ve çalışanları mağdur ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için özel ekip kurulurken, yapılan çalışmada şüphelilerin Ş.O.Ç. ve T.U. olduğu belirlendi.

'Koronayız' deyip siparişleri sahte paralarla ödemişler

Yapılan çalışmada, şüphelilerin kuryelere korona olduklarını söyleyerek, siparişi asansöre koydurup sahte paraları da yine asansöre bıraktıkları belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başka bir gün belediye meydanında bir market sahibinin iş yerini kapatıp aracına bindiği sırada araç içerisinde, içinde 30 bin lira nakit ve cep telefonu olan çantayı çalıp kaçan şahsı yakalamak için başlattığı çalışma neticesinde bahse konu sahte para dolandırıcılığı ve otodan hırsızlık konularının şüphelilerinin aynı şahıslar olduğunu tespit etti.

Kıskıvrak yakalandılar

4 ayrı parada sahtecilik ve 1 otodan hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin adresleri belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, 12 adet 100 TL'lik ve 1 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam bin 250 TL sahte banknot ile çantası çalınan market sahibi adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik, kart, evrak, belge ve çalınan cep telefonunu ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.O.Ç. ve T.U., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR