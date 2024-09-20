Üye Girişi
Haberler

Korna Çaldığı İçin Sürücüyü Darp Eden 3 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da trafikte kornaya tepki olarak bir sürücüyü darp eden 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Olay 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da 'korna çaldı' diye sürücüyü darp eden 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için darp eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi Hekim Suyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Trafikte önüne çıktıkları A.B.(25)'yi, kendilerine korna çaldığı için 3 şüpheli darp etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, sürücüyü darp eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. U.B.E.ve H.T.olduğu tespit edilen şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri esnasında olayın yol verme nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından yakalanan şüpheliler 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korna Çaldığı İçin Sürücüyü Darp Eden 3 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Mevlana Eylül

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Çukurova, Seyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor? Kahve tansiyonu düşürür mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });