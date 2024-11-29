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Korkuteli'nde Jandarmadan Silah Operasyonu

Korkuteli'nde Jandarmadan Silah Operasyonu
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. 7 adreste yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği ve çeşitli fişekler bulunurken, 7 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Korkuteli ilçesinde daha önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 119 adet tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği fişeği, 335 adet havalı tüfek saçması, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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