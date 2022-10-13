Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umutcan Orhan (19) idaresindeki 16 CED 70 plakalı araç, Denizli- Antalya yolu Korkuteli Göçerler mahallesi mevkiinde seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan 07 ALT 300 plakalı Salih Boz (51) idaresindeki araca arkasından çarptı. Kazada, 16 CED 70 plakalı araç sürücüsü Umutcan Orhan (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Umutcan Orhan, Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Fethiye ilçesi Çiftlik mezarlığını defin edildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Korkuteli Tragger Denizli Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.