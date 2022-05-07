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Düzce'de villa yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de villa yangını Korkutan yangını itfaiye söndürdü Düzce'de Murat Ö.'ye ait villada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Düzce'de villa yangını

Korkutan yangını itfaiye söndürdü

DÜZCE - Düzce'de Murat Ö.'ye ait villada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, Düzce Merkez Körpeçler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö.'ye ait evde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden komşular durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, evin içindeki yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Ev içerisindeki duman ise tahliye edilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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