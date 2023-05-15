Korkutan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Kalem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin baca kısmında yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi ve komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. - KASTAMONU