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Korkutan kaza, sürücü otomobilinden metrelerce uzağa savruldu

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Korkutan kaza, sürücü otomobilinden metrelerce uzağa savruldu

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aracından dışarıya fırlayan sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aracından dışarıya fırlayan sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali D-010 karayolu üzeri Küçükboğaz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 09.JY 488 plakalı otomobil ile Ö.K idaresindeki 81 ABM 720 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet, yol kenarına savruldu. Kamyonete arkadan çarptığı iddia edilen araç ise yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araç sürücüsü, otomobilden metrelerce uzağa savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü S.Y. ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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