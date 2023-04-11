Korkutan duman iş merkezini boşalttırdı, onlarca çalışan zor anlar yaşadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın, 6 katlı iş merkezinde onlarca iş yerini boşalttırdı. İş merkezinden dumanlar dışarı taşarken, ekipler yangının çıkış noktasını bulmak için zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Çayiçi Caddesi Denizer İş Merkezi'nde meydana geldi.

Bir anda iş merkezinin her yerini dumanlar sarınca paniğe kapılan iş yeri sahipleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdiler. Yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Aşırı duman 6 katlı iş merkezini duman altında bırakırken, binadan da dışarıya taştı. İş merkezinde büyük izdiham ve kaçışma yaşandı. Ekipler dumanın nereden çıktığını bulmak için yoğun gayret sarf ederken, iş merkezi ise boşaltıldı. İtfaiye erleri, yangın tüpleri ile her katta yangın emaresi ararken, yangına havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinin neden olduğu düşünülüyor.

İş merkezini kısa sürede duman altında bırakan yangından şans eseri etkilenen olmazken, iş yerlerinin duvarlarında ise dumandan izler oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - BALIKESİR