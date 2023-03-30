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Korkutan araç yangını

Korkutan araç yangını

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan araç yangını vatandaşlar korku gözlerle izledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan araç yangını vatandaşlar korku gözlerle izledi.

Karesi ilçesi, Hisariçi mahallesinde çıkan araç yangını çevredeki vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları kısa süreli paniğe sürükledi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile yangın tamamen kontrol alındı. Olayın yaşandığı yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edilirken vatandaşların olay yerinde meraklı gözlerle olayı takip ettiği görüldü. Öte yandan, yangının aracın akü kısmından çıkmış olabileceği ihtimalinde durulduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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