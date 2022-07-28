Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı Kastamonu'da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. Kastamonu'da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ormanlık alana bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlardan bazıları ise yılanı görüntülemek için telefonlarına davrandı. Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, çöp kovasının içerisine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı alarak ormanlık alana bıraktı. (Vedat Yunus İkizoğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Cebrail İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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