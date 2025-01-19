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Körfez'deki Aytemiz Petrol Tesisinde Yaşanan Parlamada Yaralanan İşçiler Taburcu Oldu

Körfez'deki Aytemiz Petrol Tesisinde Yaşanan Parlamada Yaralanan İşçiler Taburcu Oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana gelen parlamada yaralanan 4 işçi, tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yaşanan parlamada 4 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler bugün taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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