Körfez'deki Aytemiz Petrol Tesisinde Yaşanan Parlamada Yaralanan İşçiler Taburcu Oldu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana gelen parlamada yaralanan 4 işçi, tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde yaşanan parlamada yanan 4 işçi taburcu edildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesinde bulunan Aytemiz Petrol'e ait dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yaşanan parlamada 4 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler bugün taburcu edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KOCAELİ