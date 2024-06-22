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Körfez'de hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık suçundan aranan kadın, aynı suçu işlemeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Kadının 4 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık suçundan aranan kadın, aynı suçu işleyeceği esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs günü Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren mağazada C.Ç isimli kadın hırsızlık yaparak kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, C.Ç.'yi dün başka mağazada hırsızlık yapacağı esnada yakaladı. Kadının GBT sorgusunda 4 farklı suçtan toplam 14 yıl 4 ay 16 gün hapis cezasıyla aranmasının olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin C.Ç. gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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