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Körfez'de Balkonda Yakılan Mangal Çatı Yangınına Neden Oldu

Körfez'de Balkonda Yakılan Mangal Çatı Yangınına Neden Oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balkonda mangal yakılması sonucu evin çatısında yangın çıkarken, can kaybı ya da yaralanma olmadan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evin balkonunda mangal için yakılan barbekü, çatı yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinde mangal yapmak için balkondaki berbeküyü yakan aile, kısa süre sonra evin içine dolan dumanı fark etti. Panikle dışarı çıkan 4 kişilik aile, evlerinin çatısının tutuştuğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, İzgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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