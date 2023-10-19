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Körfez'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez Göçmen Kaçakçılık Hukuk 3. Sayfa Haberler

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