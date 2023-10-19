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Körfez'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.