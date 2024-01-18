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Körfez'de 16 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çeşitli malzemeler de bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 16 ton 990 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Körfez'de bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 16 ton 990 litre etil alkol, 6 bin 100 boş plastik şişe, 15 bin sahte etiket, 5 ton kapasiteli ısıtma kazanı, 10 ton kapasiteli brülör kazanı, 10 ton kapasiteli reaktör kazanı, 2 adet 3 ton kapasiteli eşanjör kazanı, 10 ton kapasiteli filtre kazanı, soğutma ünitesi, 20 ton kapasiteli hazır ürün tankı, kompresör, 3 adet 10 ton kapasiteli plastik tank, etiket yapıştırma makinesi, şişeleme ve dolum makinesi, 10 bin bidon ve şişe kapağı ve 8 bin boş ambalaj kutusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kocaeli Körfez Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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