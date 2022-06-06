Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Adana'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Adana'daki evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Topçu Yarbay Ekrem Güneşli, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Yarbay Ekrem Güneşli, İslahiye ilçesi Sıdıka Tayyar Hatun camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra dualarla defnedildi. Cenaze törenine kent protokolü ve askeri erkanın yanı sıra Güneşli'nin yakınları ve sevenleri katıldı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Güneşli Kıbrıs Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.