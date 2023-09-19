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Kore gazisi Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin (97) Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin (97) Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin, 97 yaşında hayatını kaybetti. 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Sezgi, 20 Eylül Çarşamba günü kılınacak olan cenaze namazı sonrası resmi devlet töreninin ardından Yukarı Şehitlik köyünde toprağa verilecek. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

19 Eylül Gaziler Günü Artvin Eylül Kore 3. Sayfa Haberler

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