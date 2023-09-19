Kore gazisi Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti
Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin (97) Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.
Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin (97) Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.
Artvin'de yaşayan Kore Gazisi Ahmet Sezgin, 97 yaşında hayatını kaybetti. 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Sezgi, 20 Eylül Çarşamba günü kılınacak olan cenaze namazı sonrası resmi devlet töreninin ardından Yukarı Şehitlik köyünde toprağa verilecek. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa