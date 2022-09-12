Yorgun merminin ağır yaraladığı Musa'dan acı haber 3. Sayfa Haberleri Yorgun merminin ağır yaraladığı Musa'dan acı haber Kocaeli'de 24 gün önce başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Yorgun merminin ağır yaraladığı Musa'dan acı haber KOCAELİ - Kocaeli'de 24 gün önce başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olay, 20 Ağustos akşamı Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri ise Eşme'de operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konuldu. Öte yandan, 24 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Musa'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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