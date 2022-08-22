Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kör kurşunla yaralanan minik Musa'nın vücudu tedaviye tepki vermeye başladı

3. Sayfa Haberleri

Kör kurşunla yaralanan minik Musa'nın vücudu tedaviye tepki vermeye başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter'in vücudunun tedaviye tepki verdiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter'in vücudunun tedaviye tepki verdiği öğrenildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Musa'nın vücudunun yapılan tedavilere tepki verdiği öğrenildi. Durumunun iyiye gittiği belirtilen çocuğun, henüz hayati tehlikeyi atlamadığı öğrenildi. Öte yandan, minik Musa'nın bazı hastanelerde çocuk yoğun bakım ünitesi olmaması ve diğer hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle Gebze'ye nakledildiği bildirildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

(Mustafa Uslu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title