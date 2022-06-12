Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor - Haberler

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Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı genç her yerde aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerden birisi kurtarılırken kaybolan diğer genci arama çalışması ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesinde bulunan Köprülü Kanyona gelerek burada bir süre eğlendi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım isteyemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar gençlerden Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı Köprülü Kanyon içerisinde arama çalışması ise sabah saatlerinde tekrar başlayarak devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Beşkonak Antalya 3. Sayfa Haberler

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