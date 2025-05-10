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Köprüden Düşen Genç Vinçle Kurtarıldı

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Antalya'da köprünün beton bariyerlerine çıkan 31 yaşındaki Deniz E., dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri, genç adamı vinçle kurtarıp hastaneye götürdü.

Köprüden beton zemine düştü, vinçle kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da köprünün beton bariyerlerine çıkan bir genç, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Bulunduğu yerde sedyeye alınan genç adam, itfaiye aracının vincindeki halatın bağlanmasıyla düştüğü alandan çıkartılıp tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Arapsuyu Mahallesi 602 Sokak üzerindeki Recep Tırak Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili tarafında gezinmeye çıkan Deniz E. (31), köprüye geldiği sırada durdu. Arkadaşları yola devam ederken Deniz E., köprünün beton bariyerlerine çıktığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bölgedeki özel bir güvenlik görevlisinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, talihsiz genci kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yanlarına gelmeyen Deniz E.'yi merak edip geri dönen arkadaşları da çalışmaları merakla izledi.

İtfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları Deniz E'yi kurtarma aracındaki vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç adam, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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