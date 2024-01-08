Köprüde makas atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir sürücü, trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkaran o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay bugün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde ilerleyen bir araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücünün adeta kazaya davetiye çıkardığı anlar başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.