Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar Kocaeli'de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: "Neden burada duruyorsun?" diyerek bıçakladılar

KOCAELİ - Kocaeli'de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından "Neden burada duruyorsun?" diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli vatandaşın yanına gelerek "Burada ne duruyorsun?" diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar T.T.'yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, T.T.'yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title