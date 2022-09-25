Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman'da Eğri Çayı kKprüsü üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü üzerinde 02 AN 438, 31 AJK 294, 34 HF 1878, 42 BF 009 ve 26 ABH 320 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazadan kapanan yoldan dolayı trafik bir süreliğine Karaali Köprüsü'nden sağlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Eğri Çayı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN