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Köprüçay'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Köprüçay'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor. Sualtı görüntüleme cihazıyla tespit edilen cisme ulaşmak için ırmak yatağında değişiklik yapıldı, ancak su debisi yüksek olduğu için çalışmalara son verildi.

Serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Sualtı görüntüleme cihazının tespit ettiği cisme ulaşmak için iş makinesiyle su yatağı değiştirildi. Ancak su debisi yeterli seviyede düşmediği için çalışmalara son verildi.

18 Ağustos tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları devam ediyor. Gencin kaybolmasının ardından arama çalışmalarına katılan JAK, SAK ve AFAD ekipleri ırmağın debisinin fazla olması ve gencin kaybolduğu yerin kayalık olması nedeniyle kısıtlı bir bölgede arama yapabilmişti. Gencin kaybolmasından 40 gün sonra Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramada, akıntılı bir bölgede kayalıklar arasında gencin cansız bedeni olabileceği belirtilen bir cisme rastlanırken, dalgıçların cismin görüldüğü yerde arama yapabilmeleri amacıyla ırmağın yatağının değiştirilmesine karar verildi. İş makineleriyle ırmak yatağının değiştirilmesi amacıyla yeni bir kanal açmak için çalışma başlatıldı. Irmaktaki suyun bir bölümü açılan kanala aktarılsa da dalgıçlar için uygun çalışma ortamı sağlanamaması nedeniyle arama çalışmalarına son verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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