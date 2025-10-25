Adana'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Adana'da köprü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köprünün ortasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. - ADANA