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Eskişehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

Eskişehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi
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Eskişehir'de bir köprü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Olayda maddi hasar oluşurken, akşam trafiği nedeniyle yol durma noktasına geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edilerek incelemelere başladı.

Eskişehir'de bir köprü üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda maddi hasar oluşurken, akşam trafiğinin etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Olay, dün akşam saat 18.25 sularında Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün fren yapamadığı 26 ACA 104 plakalı otomobil, önündeki 26 GM 078 plakalı otomobile çarptı. Ardından o aracın da 26 B 5077 plakalı otomobile çarpması nedeniyle zincirleme trafik kazası oldu. Toplam 3 aracın karıştığı ve maddi hasarla atlatılan kaza sonucunda bölgedeki trafik durma noktasına geldi. Akşam trafiğinin de etkisiyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kadar uzun bir araç kuyruğu oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinin fotoğraflanması sonrası cadde trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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