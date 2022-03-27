Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada şüpheli A.İ.U., D.Y. ve E.Ö. çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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