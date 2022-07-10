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Otomobil köprü bariyerine çarptı, motoru fırladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil köprü bariyerine çarptı, motoru fırladı: 2 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil köprü bariyerine çarptı, motoru fırladı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Beyşehir Karayolunun 5. kilometresi Kavak Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç.idaresindeki 42 D 5542 plakalı Tofaş marka otomobil, bölünmüş yoldan yol yapım çalışması yapılan kısma geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazada aracın motoru yerinden yaklaşık 20 metre uzağa fırlarken sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.S.yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan E.S. ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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