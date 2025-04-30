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Kopenhag'da Kontrolden Çıkan Araç Kalabalığa Daldı: 5 Yaralı

Kopenhag'da Kontrolden Çıkan Araç Kalabalığa Daldı: 5 Yaralı
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir aracın kontrolden çıkarak kalabalığın içine dalması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan araç kalabalığın arasında daldı. Yetkililer, olayda 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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