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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk gözlerini açtı

3. Sayfa Haberleri

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan çocuk gözlerini açtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren çocuk gözlerini açtı.

Olay, 23 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkıp arkadaşlarının yanına giden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Umut Ünlü'ye köpeklerin saldırdığını fark eden bir kadın oğluyla birlikte çocuğu kurtardı. Vücudunun birçok yerinden köpekler tarafından ısırılan 8 yaşındaki Umut Ünlü'ye ilk müdahale olay yeri yakınlarında evi bulunan bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan 8 yaşındaki Umut Ünlü, 3 günlük tedavisinin arından gözlerini açtı.

Baba Durmuş Ünlü, oğlu Umut'un gözlerini açtığı belirterek, sağlık durumunun daha iyiye gideceğini ümit ettiklerini söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ereğli Konya Umut 3. Sayfa Haberler

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