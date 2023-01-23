Köpeklerin kovaladığı elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı 3. Sayfa Haberleri Konya'nın Kulu ilçesinde anne ve kızının bulunduğu elektrikli bisiklet, sokakta başıboş dolaşan çoban köpeklerinin kovalaması sonucu devrildi. Konya'nın Kulu ilçesinde anne ve kızının bulunduğu elektrikli bisiklet, sokakta başıboş dolaşan çoban köpeklerinin kovalaması sonucu devrildi. Devrilen bisikletin arka koltuğundan yola savrulan anne yaralandı. Olay, Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki E.A., elektrikli bisikletin arka koltuğunda oturan annesi C.A. (48) ile birlikte evlerine gittikleri sırada önlerine başıboş çoban köpekleri çıktı. Çoban köpeklerinin kovalamaya başlaması üzerine E.A., elektrikli bisikletinin hakimiyetini kaybetti. Anne ve kızı devrilen bisikletten yola savruldu. Bisiklet sürücüsü E.A., kazayı yara almadan atlatırken annesi C.A. ise yaralandı. Çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan C.A.'nın omzunda ve kolunda kırık olduğu tespit edildi. C.A., hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, çoban köpeklerinin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karapınar Konya 3. Sayfa Haberler

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