Köpeklere İstismar ve Öldürme Suçundan 9 Yıl 9 Ay Hapis

Ankara'da, sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın mahkemede savunma yaptığı ve beraatini talep ettiği öğrenildi.

Sahiplendiği köpeklere, cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, köpekleri öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık doktor Muhammet Mustafa Duman (28), ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakiminin söz vermesi üzerine sanık Duman, "Evimde yapılan aramada elde edilen delillerin hiçbirinin sonucu benim aleyhime gelmedi. Benim hiçbir şekilde köpek öldürmediğim ortada. Ben kesinlikle köpek öldürmedim, hiçbir delil bulunmamaktadır" dedi.

Avukat beyanları sonrasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemleri nedeniyle, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Buna ilişkin söz alan sanık Duman, "Anayasada geçen lekelenmeme hakkı en başından beri tamamen ihlal edilmekte ve ben 7 aydır derin bir bataklığa atılıp burada benim boğulmam için bir çalışma yürütülmektedir. Yine anayasada geçen en temel ilke ve evrensel hukukun en temel ilkesi; şüpheden sanık yararlanır ve iddia makamı iddiasını ispatla mükelleftir. Beraatimi talep ediyorum, bu mümkün değilse tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından karar açıklandı. Sanık Duman, 'köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Duman'a 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 lira adli para cezası verildi ancak bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
