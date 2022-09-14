Köpeklerden kaçarken ticari taksinin çarptığı genç ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan gence ticari taksi çarptı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan gence ticari taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan genç tedavi altına alındı. Olay, Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İş çıkışı köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer'e, Mustafa S. idaresindeki 78 T 6014 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Safranbolu Karabük 3. Sayfa Güncel Haberler

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