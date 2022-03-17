Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıBOLU Bolu'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
BOLU (İHA) - Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
BOLU Bolu'da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan kedi yaklaşık 20 metrelik uzunluktaki ağaca çıktı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçta yakalayarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı.