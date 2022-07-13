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Köpeklerden kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeklerden kaçan 2 çocuğa otomobil çarptı

Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan 2 çocuğa, otomobil çarptı.

Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan 2 çocuğa, otomobil çarptı. Çocuklara çarpan şoför kendi otomobiliyle çocukları hastaneye götürürken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezen Hüseyin Ç. (9) ile Ömer Ensar G. (7), yolun karşısına geçtiği sırada bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak için birden kendilerini yola atan 2 çocuğa, G.Y. kontrolündeki 33 AEC 486 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuklara, ilk müdahaleyi otomobilin içinde bulunanlar yaptı. Daha sonra kendi otomobiliyle çocukları Mersin Şehir Hastanesine götüren şoför, çocukların tedaviye alınmasını sağladı. Kafasında kırıklar olan Ömer Ensar G.'nin durumunun ağır olduğu, ayağında kırık bulunan Hüseyin Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre bölgede gezen çocuklar, yolun karşısından karşıya geçmeye çalışıyor. Orta refüjdeyken köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si kendisini birden yola atarken, o sırada bölgeden geçen bir otomobil çocuklara çarpıyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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